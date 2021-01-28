القوى الوطنية والاسلامية: نطالب السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري



وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن آلاف المواطنين الفلسطينيين من العالقين في مصر ودول العالم قد تقطعت بهم السبل، خاصة وأن معظمهم من المرضي ومرافقيهم وأصحاب الحالات الإنسانية وكبار السن ومن انتهت اقاماتهم في الخارج.



وقالت: "إن إغلاق المعبر كل هذه المدة، حرم مئات من الطلاب وأصحاب الإقامات والعائلات من السفر للخارج لمواصلة دراستهم أو عملهم بالخارج مما يهدد مستقبلهم.



وطالبت اللجنة، الحكومة المصرية، بفتح معبر رفح بشكل دائم، وتخفيف حدة المعاناة التي يتعرض لها أباء قطاع غزة، بسبب الحصار المتواصل المفروض على القطاع، لافتة إلى أن أجواء المصالحة الإيجابية والتحضير للانتخابات وحوار القاهرة، يتطلب التخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني بأكمله من كافة الاطياف.



رام الله - دنيا الوطنطالبت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، السلطات المصرية، بفتح معبر رفح البري، وذلك للسماح لآلاف المواطنين من التحرك عبر المعبر لحاجتهم الماسة للسفر بالاتجاهين.