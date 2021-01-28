الصحة بغزة: نتوقع موجة جديدة للحالة الوبائية في شهر فبراير المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه مع جملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فإن هناك تراجع في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وصولا إلى تخفيف الاجراءات.
وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "لازالت اعيننا مفتوحة و نتابع الحالة الوبائية و نتوقع موجة جديدة في شهر شباط/ فبراير المقبل"، مضيفة: "حدة الموجة المتوقعة تعتمد على مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة وفي مقدمتها ارتداء الكمامة وتجنب أماكن التجمعات".
وشكرت الوزارة، أبناء الشعب الفلسطيني، على تفهمهم للاجراءات المتخذة خلال الفترة السابقة، مناشدة المواطنين استمرار الالتزام خلال الفترة القادمة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أنه مع جملة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة، فإن هناك تراجع في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المستجد، وصولا إلى تخفيف الاجراءات.
وقالت الوزارة في تصريح لها، مساء اليوم الخميس: "لازالت اعيننا مفتوحة و نتابع الحالة الوبائية و نتوقع موجة جديدة في شهر شباط/ فبراير المقبل"، مضيفة: "حدة الموجة المتوقعة تعتمد على مدى التزام المواطنين بإجراءات السلامة وفي مقدمتها ارتداء الكمامة وتجنب أماكن التجمعات".
وشكرت الوزارة، أبناء الشعب الفلسطيني، على تفهمهم للاجراءات المتخذة خلال الفترة السابقة، مناشدة المواطنين استمرار الالتزام خلال الفترة القادمة.
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