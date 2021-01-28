لجنة الانتخابات المركزية تطلق خط الاستعلام المجاني

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الخميس، خدمة الخط المجاني (1800300400) للرد على استفسارات المواطنين المتعلقة بالانتخابات الفلسطينية 2021.



وأوضح الناطق باسم لجنة الانتخابات فريد طعم الله بأن الخط المجاني على الرقم (1800300400) يستقبل المكالمات يومياً من 8 صباحاً وحتى 9 مساءً، من جميع شبكات الاتصالات الفلسطينية الثابتة والمحمولة.



وأكد بأن إطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن خطة اللجنة للتسهيل على الجمهور معرفة كل ما يلزم حول العملية الانتخابية، والرد على الاستفسارات فيما يتعلق بإجراءات وشروط كافة مراحل العملية الانتخابية لا سيما مرحلة التسجيل.



وأشار إلى أن لجنة الانتخابات أطلقت سابقاً خدمة رقم الاستعلام الوطني المختصر (#600*) والذي يساعد المواطنين لمعرفة مكان الاقتراع الخاص بكلٍ منهم.



كما ويمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستعلام عن بياناتهم والتسجيل للانتخابات من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابات المركزية www.elections.ps.