"الداخلية" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الإجراءات الوقائية الحالية في القطاع

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، إنه في إطار التقييم الأسبوعي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، فقد تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية الحالية، المتخذة منذ الأسبوع الماضي كما هي دون تغيير.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنه "بهذا الصدد نؤكد على استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت للمحال التجارية والأسواق والمنشآت باستثناء المخابز والصيدليات، واستمرار منع حركة المركبات، مع السماح بالحركة الراجلة للمواطنين".