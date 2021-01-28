شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تطلق دليل الأمان الرقمي للمنظمات الأهلية

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رام الله - دنيا الوطن

في إطار جھود شــبكة المنظمات الأھلیة الفلسطينية المستمرة لتنمية قدرات المنظمات الأهلية، أصدرت الشبكة دليـل حـول الحماية الرقمية والامن الرقمي فـي المنظمـات الأهلية الفلسـطينية، حيـث تـم الأخـذ بعيـن الاعتبـار السـياق الفلسـطيني، والمفاهيم الخاصة بالحماية الرقمية، بالإضافة إلــى الإطار الإجرائي للعمل فــي المنظمات الأهلية.



ويأتي إصدار هذا الدليل ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الاهلية بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية.وتم تطويره بناء على تجربـة منظمـات المجتمـع المدنـي أثناء جائحة كورونا، وملاحظــات العاملين في هذه

المنظمات أنفســهم بالإضافــة إلــى الاســتعانة بخبــرات وتجارب ذوي الاختصاص في هــذا المجال، ليشكل أداة تساهم فـي الحماية الرقمية لدى المنظمات الأهلية الفلسـطينية والـتي تنعكس إيجابـا علـى أداء هـذه المنظمات الأهليـة.



ومن جهته أكد مدير شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية أمجد الشوا على أن إصدار هذا الدليل ضمن جهود شبكة المنظمات الأهلية في تطوير المهارات الرقمية للمنظمات الأهلية الفلسطينية وقدرتها بما يعزز من دورها في تقديم خدماتها وتدخلاتها والاستجابة الإنسانية بشكل أفضل لأبناء شعبنا وبخاصة في ظل التحديات التي فرضتها جائحة (كورونا).



وأشار الشوا إلى أن التكنولوجيا في العصر الحالي احتلت جزءاً كبيرا من عملنا، خصوصًا في ظل جائحة (كورونا) التي أجبرتنا على العمل عن بعد، وفي هذا الدليل نقدم مجموعة من النصائح الأساسية للمنظمات الأهلية لحمايتها وحماية بياناتها وموظفيها من المتطفلين والقراصنة الرقميين".



وتتقدم شبكة المنظمات الأهلية بالشكر الى كل من المساعدات الشعبية النرويجية على دعمها وشراكتها وللاستشاريين وممثلي المنظمات الأهلية على جهودهم في إعداد الدليل.