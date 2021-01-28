شؤون فلسطينية

شاهد: الهيئة المستقلة تناقش مع "الصحة" نتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي

شاهد: الهيئة المستقلة تناقش مع "الصحة" نتائج التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، صباح اليوم مؤتمراً حوارياً بمشاركة الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لمناقشة نتائج وتوصيات التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي تحت عنوان (نحو تأمين صحي شامل وعادل)، وذلك بحضور شخصيات اعتبارية ونشطاء حقوق انسان ووزارة الصحة، وسط إجراءات احترازية مشددة.

بدوره قال بكر التركماني، منسق وحدة التحقيقات والشكاوى في الهيئة المستقلة، أعدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" التحقيق الوطني بشأن التأمين الصحي، وهو تقرير يبحث بالإشكاليات المتعلقة بواقع التأمين الصحي بكافة انواعه (الحكومي، الخاص، والتعاوني) والتـي تحد من تمتع المواطنين بالحق في الصحة.

وقال التركماني، في تصريح لـ "دنيا الوطن"، إن هدف التحقيق الخروج بنتائج وتوصيات للوصول الى منظومة التأمين الصحي الشامل والعادل، بمشاركة وزارة الصحة كصاحبة واجب، والعديد من المؤسسات الدولية والوطنية المختصة بالحق في الصحة، وعدد من الخبراء وراسمي السياسات الصحية في الدولة.

بدوره قال ظريف الغرة، منسق شبكة الاجسام للأشخاص ذوي الإعاقة، بأن على وزارة الصحة وأصحاب القرار الالتزام القانوني تجاه منح ذوي الإعاقة، الحق في العلاج الكامل والشامل، وذلك دون انتقاص او انتقاء، من خلال منحهم تامين طبي كامل وشامل في الضفة الغربية وقطاع غزة، لان القانون الفلسطيني منح لذوي الإعاقة العلاج الكامل والشاملوقال الغرة، بأن التحقيقات القانونية، وسيلة ضغط على أصحاب القرار بأن يجبروهم على الالتزام بالقانون الفلسطيني والدولي، حول الحق في الصحة والعلاج لكل المواطنين، خاصة حقوق ذوي الإعاقة واحتياجاتهم.


 



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