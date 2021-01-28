لجنة الإعمار تستأنف أعمال الترميم في المسجد الأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

استأنفت لجنة إعمار الأقصى صباح اليوم الخميس، أعمال الترميم في المسجد الأقصى بعد منع الاحتلال لأعمال الترميم عدة أيام.



وأفادت مصادر من القدس، بأن لجنة إعمار الأقصى واصلت اليوم ترميم عدة زخرفات ورسومات وأعمدة في مصلى قبة الصخرة المشرفة والمسجد المرواني.



وكان الاحتلال قد منع استكمال أعمال ترميم الرخام والدعامات الداخلية في مصلى قبة الصخرة في المسجد الأقصى خلال الأسبوع الماضي لما يزيد عن خمسة أيام بحجة عدم وجود إذن من قوات الاحتلال.