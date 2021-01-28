شؤون فلسطينية

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة زيتا شمال طولكرم

إصابة شاب برصاص الاحتلال في بلدة زيتا شمال طولكرم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شاب (25 عاماً) بالرصاص الحي في القدم، اليوم الخميس، خلال مواجهات، اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة زيتا شمال طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن المواجهات، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال المنطقة الغربية للبلدة، والاستيلاء على (كونتينر) يستخدم كبقالة لأحد المواطنين.

وأكدت أن مواجهات اندلعت بالمنطقة بين المواطنين وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص في قدمه، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من ناحيته، قال رئيس بلدية زيتا، مهند مصاروة: إن جنود الاحتلال، داهموا (الكونتينر)، وقاموا بتفكيكه والاستيلاء عليه، مضيفاً أنه يعود للمواطن محمود تيسير أبو العز.

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