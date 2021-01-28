سلطات الاحتلال تفكك مسكنين و ثلاثة "بركسات" وتستولي عليها شمال أريحا

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

فككت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مسكنين وثلاثة "بركسات" للأغنام، واستولت عليها، في منطقة الوادي الأحمر شمال مدينة أريحا.



ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن ملكية المساكن و"البركسات" تعود للمواطن إبراهيم أبو عروج، مضيفة أن قوات الاحتلال، احتجزت الطواقم الصحفية، التي كانت في المنطقة لتغطية الحدث لعدة ساعات، ومنعتهم من العمل، وهم: مصور تلفزيون تلفزيون فلسطين، عمر أبو عوض، والسائق سامر أبو سلمان، ومصور (وفا) سليمان أبو سرور، ومصور وكالة (رويترز) عادل أبو نعمة.