فتح: لا تراجع عن إجراء الانتخابات "المصيرية" تحت أي ظرف كان

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة (فتح)، أسامة القواسمي، بأن الانتخابات المقبلة مصيرية ومهمة في مسيرة النضال الوطني الفلسطيني؛ للوصول لأهدافنا المشروعة في الحرية والاستقلال.



وأوضح في بيان صحفي، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن من شأن إجراء وتنظيم الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها القدس، تكريس ثقافة ومبدأ تداول السلطات عبر الانتخاب والديمقراطية، وطي صفحة الانقسام، وإنجاز الوحدة بين شطري الوطن، وتوحيد المؤسسات، وحل كافة القضايا التي نشأت نتيجة الانقسام الأسود، والتفرغ موحدين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.



وقال: إن حركة (فتح) تؤكد لشعبنا العظيم، أنه لا تراجع عن إجراء الانتخابات، تحت أي ظرف كان، باعتبارها مصلحة وطنية جامعة.



وكان الرئيس عباس، أصدر في الـ 15 من كانون الثاني/ يناير الجاري، مرسوماً رئاسياً بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.