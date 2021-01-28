حسين الشيخ يُطلع القنصل البريطاني العام على آخر التطورات السياسية

أطلع الوزير حسين الشيخ، في مكتبه بمدينة رام الله، القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول، على آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء، التباحث في آخر المستجدات السياسية حول القضية الفلسطينية والمنطقة والانتخابات القادمة، التي تم تحديدها في المرسوم، الذي صدر عن الرئيس محمود عباس منذ أسبوعين.

بدوره، أعاد هول التأكيد على موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، مضيفاً بأن المملكة المتحدة ستستمر في دعم جهود الشعب الفلسطيني؛ لبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

رام الله - دنيا الوطن