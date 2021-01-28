شؤون فلسطينية

سلامة معروف: قد نكون أمام المحافظة على الإجراءات المتبعة حتى اللحظة

سلامة معروف: قد نكون أمام المحافظة على الإجراءات المتبعة حتى اللحظة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال سلامة معروف، مدير المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن القطاع، يشهد استقراراً في الحالة الوبائية، وبالتالي: "قد نكون أمام المحافظة على الإجراءات المتبعة حتى اللحظة، ولا يطرأ عليها تغيير".

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب): بأننا "نطمح لأن تستقر الحالة الوبائية بشكل أفضل، مما هي عليها الآن".

وتابع معروف: بأنه "كلما تسمح الظروف، ويكون هناك إمكانية لتخفيف الإجراءات، فإن الجهات الحكومية، ستقوم بذلك".

وأشار إلى عدم صدور قرارات حتى اللحظة بخصوص الإغلاق، منوها إلى أنه سيتم تعميم ما يصدر عن خلية الأزمة بعد نهاية اجتماعها اليوم مباشرة.

ولفت إلى أن تراجع مؤشرات الحالة الوبائية "سمح بإمكانية دراسة التخفيف في بعض الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي"، مستطردا : "كلما تسمح الظروف ويكون هناك إمكانية للتعاطي مع التخفيف بالإجراءات، الجهات الحكومية ستقوم باعتماد ذلك".

وفي شأن آخر، ذكر معروف أن موضوع الموظفين مُتابع ومطالبات بعض الموظفين متفهمة لدى الجهات الحكومية في ظل الظرف المالي الصعب الذي يمر به الموظفون الحكوميون كافة.

وقال : "هناك جهود مستمرة تبذل منذ شهور طويلة ولا تزال على مدار اللحظة؛ لتحسين الواقع المالي والإداري لتحسين الواقع المالي والإداري للموظفين الحكوميين".

وحسب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة فإن موضوع الدفعة المالية المصروفة للرواتب، يحكمه الوضع المالي الذي تمر به الحكومة.

وتابع معروف : "الكل يدرك أن ما أدخلنا في عملية تراكم المستحقات هو الأزمة المالية، ولا يوجد إيرادات تسعف المؤسسة الحكومية في صرف رواتب كاملة للموظفين، وإلا كانت انتهت الأزمة في حينه وصرفت كما كانت تصرف قبل 2014".

وأرف قائلا: أن "المسألة في ضوء زيادة أوجه الإنفاق سواء لمواجهة الجائحة وحقوق بعض الشرائح وفئات المجتمع مثل شهداء وجرحى مسيرات العودة وأسر الشهداء والجرحى والأسرى المقطوعة رواتبهم..".

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