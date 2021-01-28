اشتية يبحث مع ممثل الأرجنتين آخر التطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، مع ممثل الأرجنتين لدى فلسطين، مارتن ايرنيستو لافورغ، آخر التطورات السياسية، والجهود المبذولة لعقد الانتخابات العامة في فلسطين.



واستعرض رئيس الوزراء، التطورات السياسية الجديدة في العالم والمنطقة، والتي تؤثر على القضية الفلسطينية بشكل مباشر، لا سيما تسلم الإدارة الامريكية الجديدة مهام عملها، والجهود المبذولة لاستئناف الاتصالات معها.



وجدد اشتية، تأكيده على المضي قدماً، وبذل كافة الجهود لإنجاح عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وإعادة الوهج الديمقراطي، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.