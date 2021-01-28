"المالية" تنفي تصريحات صحفية للوزير بشارة حول رواتب موظفي غزة





وأكدت الوزارة في التنويه، بأن التصريحات الرسمية التي تصدر عنها، تنشر فقط عبر هذه الصفحة الرسمية، مشيرة إلى أن غير ذلك تعتبر "تصريحات مضللة، وغير دقيقة، وننوه على ضرورة عدم اعتمادها وتناقلها".





وقالت: إن أي تصريحات أو بيانات، تخص الوزارة أو الوضع المالي، أو الرواتب، يتم نشرها عبر صفحة الوزارة الرسمية فقط.



بدوره، نفى عبد الرحمن بياتنة، الناطق باسم وزارة المالية، تصريحات منسوبة للوزير شكري بشارة، حول وجود تحسينات مالية على رواتب موظفي قطاع غزة خلال الأشهر المقبلة، وإحالة ملف تفريغات 2005 للحكومة المقبلة.



وأكد بياتنة، وفق مرصد (كاشف)، أن الوزير بشارة، لم يدلٍ بأي تصريحات، لافتاً إلى أن أي معلومات تصدر عن الوزارة، أو الوزير، تكون فقط من خلال موقعها الرسمي، أو صفحتها على موقع (فيسبوك).













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الخميس، تنويهاً، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك).