(أونروا) تُصدر تعميماً بشأن انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء الثاني بمدارسها بالقطاع





وقالت في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الفصل الدراسي الثاني، سيبدأ في الأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير المقبل، وفق التعليم الوجاهي لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً.













رام الله - دنيا الوطنأصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، تعميماً بشأن انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبدء الثاني، في مدارسها بقطاع غزة.