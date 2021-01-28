(أونروا) تُصدر تعميماً بشأن انتهاء الفصل الدراسي الأول وبدء الثاني بمدارسها بالقطاع
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، تعميماً بشأن انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبدء الثاني، في مدارسها بقطاع غزة.
أصدرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، تعميماً بشأن انتهاء الفصل الدراسي الأول، وبدء الثاني، في مدارسها بقطاع غزة.
وقالت في التعميم الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الفصل الدراسي الثاني، سيبدأ في الأسبوع الثالث من شهر شباط/ فبراير المقبل، وفق التعليم الوجاهي لمدة ثلاثة أيام أسبوعياً.
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