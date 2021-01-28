أبو حلبية: الاحتلال يسعى لفرض واقع جديد للسيطرة على كل ما يتعلق بالأقصى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد القيادي في حركة (حماس)، أحمد أبو حلبية، أن الاحتلال الإسرائيلي، يسعى من خلال تكريس اعتداءاته على مدينة القدس، لفرض أمر واقع جديد، تكون له اليد العليا في السيطرة على كل ما يتعلق بشؤون المسجد الأقصى، وتغيير الوضع التاريخي والديني القائم في القدس ومقدساتها.



وشدد خلال مؤتمر صحفي، عقدته لجنة القدس والأقصى في المجلس التشريعي الفلسطيني، صباح اليوم، حول تغوُّل الاحتلال على القدس وأهلها، أن هذا التصعيد يشكل خطورة بالغة بحق دور العبادة والمقدسات.



وبين، أن الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) للانفراد بالمسجد الأقصى عبر منع المصلين من الوصول إليه، وفي الوقت نفسه يسمح وبحرية للمستوطنين باقتحامه، وتوفير الحماية المشددة لهم مما يعد تحدياً ومخالفة صريحة للمواثيق والإعلانات والاتفاقيات الدولية.