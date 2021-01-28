حماس ترحب بقرار "الصحة العالمية" بشأن مشروع قرار إسرائيلي حول الأوضاع الصحية بالأراضي المحتلة





وأكدت على لسان القيادي في الحركة، باسم نعيم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه المحاولات الإسرائيلية للتهرب من مسؤولياتها كقوة احتلال، لا يجوز أن تُعطى أيّ فرصة للنجاح، وتواجه بالرفض المطلق.





وشددت على أنه "يجب ممارسة كل الضغوط اللازمة على الكيان الصهيوني؛ للقيام بواجباته حسب القانون الدولي تجاه الشعب الفلسطيني، تحت الاحتلال واحتياجاته، وخاصة المتعلقة بالجوانب الإنسانية كالصحة والتعليم، كما يجب على المجتمع الدولي بكل مكوناته الضغط على هذا الكيان لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية، وإلا فيجب فرض العقوبات الرادعة عليه، حتى تتحقق طموحات شعبنا بالحرية والاستقلال".

رام الله - دنيا الوطنرحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الخميس، بقرار منظمة الصحة العالمية، في اجتماعها الأخير، يوم الثلاثاء الماضي بتصويت المجلس التنفيذي للمنظمة، ضد مشروع القرار الإسرائيلي، بسحب البند المتعلق بولاية المنظمة على الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة.