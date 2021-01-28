شؤون فلسطينية

فلسطين تُسجل ثماني وفيات و747 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين تُسجل ثماني وفيات و747 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 8 وفيات، و747 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، و764 حالة تعاف خلال الـ 24 ساعة الماضية.  

وأوضحت الكيلة، في التقرير الوبائي اليومي، أنه تم تسجيل حالتي وفاة في الضفة في كل من: رام الله والبيرة 1، جنين 1، وفي قطاع غزة 2، وفي مدينة القدس أربع وفيات.

وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 747 إصابة، سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس (23)، طولكرم (21)، سلفيت (16)، قلقيلية (13)، طوباس (7)، جنين (30)، نابلس (54)، بيت لحم (24)، رام الله والبيرة (85)، الخليل (57)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (264)، مدينة القدس (150).

وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس (0)، طولكرم (36)، سلفيت (14)، قلقيلية (13)، طوباس (14)، جنين (43)، نابلس (84)، بيت لحم (16)، رام الله والبيرة (34)، الخليل (29)، أريحا والأغوار (3)، قطاع غزة (400)، مدينة القدس (78).

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 93.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، بينت وزيرة الصحة، وجود  64 مصاباً في غرف العناية المكثفة، بينهم 18 على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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