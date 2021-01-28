"جودة البيئة" تضبط طائر البومة النسارية بجنين ويجري العمل لإعادته للطبيعة

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رام الله - دنيا الوطن

تمكنت سلطة جودة البيئة، وشرطة البيئة في محافظة جنين، من ضبط طائر بومة نسارية، كانت معروضة للبيع في محل للطيور في المدينة.



وأشارت سلطة جودة البيئة في بيان صحفي، اليوم، بأنه تم إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف، وفقاً لقانون رقم ٧ لسنة 1999 بشأن البيئة وقانون وقاية الصيد، ويجري العمل بالتنسيق مع جمعية طبيعة فلسطين، لمعاينة البومة، تمهيداً لإطلاقها في الطبيعة.



وأضافت، أن طائر البومة النسارية، تعد من أكبر سلالات البوم حجماً في العالم، إذ يبلغ طول جناحي الفرد ما يقرب من 2 متر.



ويقدم طائر البومة خدمات بيئية عظيمة للبشر، توفر على الدول آلاف الدولارات، وذلك من خلال تغذيته على القوارض حيث يحد من انتشارها بالمعدلات غير الطبيعية، ويساهم في الحفاظ على التوازن البيئي.



وأهابت سلطة جودة البيئة بالمواطنين للعمل على التبليغ عن مثل هذه الحالات، والتواصل معها؛ لاتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على التنوع الحيوي في فلسطين.