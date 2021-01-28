المغرب يُطلق اسم "الشيخ زايد بن سلطان" على شارع في الرباط

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رام الله - دنيا الوطن

وافقت السلطات المغربية، على إطلاق اسم "الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"، أول رئيس لدولة الإمارات العربية، على أحد شوارع العاصمة الرباط.



وصادق مجلس مقاطعة السويسي بالرباط، بإجماع الأعضاء على القرار، الذي يلغي التسمية القديمة (شارع خلوية).



وقالت صحيفة (هسبريس): إن التسمية الجديدة "تعكس العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكة والإمارات العربية المتحدة، والتي تجلت في الفترة الأخيرة، بقرار أبو ظبي فتح قنصلية لها في قلب الصحراء المغربية".