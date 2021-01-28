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مسؤول إسرائيلي: سنشكل تحالفاً دفاعياً مع دول عربية لمواجهة إيران

مسؤول إسرائيلي: سنشكل تحالفاً دفاعياً مع دول عربية لمواجهة إيران
رام الله - دنيا الوطن
أكد عضو (كنيست) الإسرائيلي، القيادي البارز في حزب (ليكود)، أيوب قرا، أن إسرائيل قريبة جدًا من تشكيل تحالف دفاعي مع دول عربية في الشرق الأوسط، ودول في الخليج؛ لمواجهة إيران.

وقال قرا، وفق ما نقل موقع (0404): "هذه هي رؤية نهاية الزمان، هذه مبادرة لتأسيس حلف شبيه بحلف شمال الأطلسي، تتضمن اتفاقية دفاعية بين التحالف السعودي وإسرائيل، والتي ستسمى (تحالف أبناء إبراهيم)".

وأشاد قرا باتفاقيات التطبيع، التي عقدتها إسرائيل في عهد الرئيس الأمريكي الراحل دونالد ترامب، مع دول الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.

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