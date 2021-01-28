شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
جددت مجموعات المستوطنين، اقتحامها صباح اليوم الخميس، لباحات المسجد الأقصى، وأدّت طقوسًا تلمودية فيه، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رغم استمرار الإغلاق الشامل والأمطار الغزيرة، التي تشهدها المدينة المقدسة. 

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت باحات المسجد الأقصى، صباح اليوم، تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال.

وجاءت هذه الاقتحامات، ضمن الجولات الاقتحام اليومية، التي تنطلق من باب المغاربة، حتى باب السلسلة، مروراً بمنطقة باب الرحمة، ويجري خلالها تأدية طقوس تلمودية.

ويشهد المسجد الأقصى، يوميًا عدا الجمعة والسبت، اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين، وشرطة الاحتلال، وعلى فترتين صباحية ومسائية.

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