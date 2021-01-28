قوات الاحتلال تقتلع أشجار الزيتون جنوب بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، باقتلاع عشرات أشجار الزيتون المثمر، وجرفت مساحات من أراضي المواطنين، وهدمت جدراناً استنادية، في منطقة خلة النحلة قرب قرية وادي رحال جنوب بيت لحم.



وذكر مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، في تصريحٍ صحفي، أنّ جيش الاحتلال، اقتحم منطقة خلة النحلة، واقتلع عشرات أشجار الزيتون، يزيد عمرها على 10 أعوام، وجرف أراض، وهدم جدراناً استنادية.



وأشار إلى أنّ المنطقة، مستهدفة من قبل الاحتلال ومستوطنيه، يسعى الاحتلال من خلالها إلى الاستيلاء عليها بغرض التوسع الاستيطاني، علماً أنّها تقام على أراضيها مستوطنة (آفرات).



يُذكر، أنّ مجموعة من المستوطنين، اقتحمت خلة النحلة قبل يومين، وشرعت برعي أغنامها في اراضي المواطنين، قبل أن يتم التصدي لهم.