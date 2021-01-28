بعد أنباء عن محاولة تسميمه.. الرئيس الجزائري يُجري اتصالًا بنظيره التونسي

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، اتصالاً هاتفياً بنظيره التونسي، قيس سعيّد، للاطمئنان على وضعه الصحي، بعد الأنباء عن محاولة تسميمه.



وقال بيان صادر عن مصالح رئاسة الجمهورية الجزائرية: إن تبون تحادث مساء الأربعاء مع سعيّد و"حمد الله على سلامة شقيقه الرئيس التونسي، بعدما طمأنه على صحته".



وكانت وكالة (رويترز) نقلت أمس، عن مصدر في الرئاسة التونسية، قوله: إن الرئاسة تلقت ظرفاً مشبوهاً يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقاً يجري في الواقعة.