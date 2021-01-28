قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 1 بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قسم (1) في سجن (جلبوع).



وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، بأن 4 وحدات من قوات القمع، اقتحمت القسم المذكور، واعتدت على الأسرى، وأجرت تفتيشات واسعة في غرفهم.