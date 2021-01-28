قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 1 بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قسم (1) في سجن (جلبوع).
وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، بأن 4 وحدات من قوات القمع، اقتحمت القسم المذكور، واعتدت على الأسرى، وأجرت تفتيشات واسعة في غرفهم.
اقتحمت قوات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، قسم (1) في سجن (جلبوع).
وأفاد نادي الأسير في بيان له، اليوم الخميس، بأن 4 وحدات من قوات القمع، اقتحمت القسم المذكور، واعتدت على الأسرى، وأجرت تفتيشات واسعة في غرفهم.
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