دولي

"الصحة العالمية" تبدأ التحقيقات بإقليم ووهان الصيني حول منشأ (كورونا).. والصين تحذر واشنطن

"الصحة العالمية" تبدأ التحقيقات بإقليم ووهان الصيني حول منشأ (كورونا).. والصين تحذر واشنطن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (رويترز) للأنباء، اليوم الخميس، بأن فريق منظمة الصحة العالمية، بدأ عمليات التحقيق في نشوء (كورونا) في ووهان الصينية.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه الصين، الولايات المتحدة من محاولة تسييس التحقيقات في منشأ فيروس (كورونا).

وبينت، أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من مليونين و184 ألفاً و283 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 101 مليون، ونحو 442 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 73 مليوناً و329 ألف مريض.

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