"الصحة" بغزة تعلن حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الصحة، بغزة، موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في القطاع.



وقالت الصحة في الموجز، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم إجراء 2065 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأعلنت "الصحة" تسجيل 264 إصابة جديدة الفيروس، إضافة إلى تعافي 400 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة بفيروس (كورونا).



ووصل إجمالي تراكمي للمصابين 50639 اصابة، وإجمالي الحالات النشطة 4544 حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين 45578 حالة.



وأكدت بأن إجمالي الوفيات 517 حالة وفاة، فيما وصل إجمالي الحالات، التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 91 حالة، بينما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 44 حالة.