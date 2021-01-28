غانتس ينتقد تصريحات رئيس أركان جيشه بشأن إيران
باراك رافيد:
انتقد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تصريحات رئيس الأركان، أفيف كوخافي، بشأن مهاجمة إيران.
وقال في بيان له: إن "هذه الأشياء تتم داخل الغرف المغلقة".
في سياق آخر، ووفق ما نقل موقع (0404) الإسرائيلي، فإن غانتس
هاجم الحريديم: وقال: "جيش الشعب أصبح جيش نصف الشعب، أكثر من 50% من الشباب في إسرائيل لا يلتحقون بالجيش الإسرائيلي".
وأضاف: "أمن إسرائيل في خطر، لقد قدمت مخططا لتجنيد الحريديم، سيقوم فريق محترف من الجيش والوزارات الحكومية بإعداد مخطط خدمة متوازن ومتدرج، من منطلق أن كل مواطن يجب أن يخدم في الجيش".
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