غانتس ينتقد تصريحات رئيس أركان جيشه بشأن إيران

باراك رافيد:

انتقد وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، تصريحات رئيس الأركان، أفيف كوخافي، بشأن مهاجمة إيران.





وقال في بيان له: إن "هذه الأشياء تتم داخل الغرف المغلقة".





في سياق آخر، ووفق ما نقل موقع (0404) الإسرائيلي، فإن غانتس