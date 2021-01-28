"فايزر وبايونتك" تزفان خبراً ساراً للعالم في مواجهة تحورات (كورونا) الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

زفت شركتا "فايزر وبايونتك" اليوم الخميس، خبراً ساراً للعالم، بشأن فعالية لقاحهما، ضد تحورات فيروس (كورونا) الجديدة.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فإن الشركتين، أكدتا بأن لقاحهما فعال ضد النسختين المتحورتين البريطانية، وجنوب الإفريقية لفيروس (كورونا).



وبينت، أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من مليونين و184 ألفاً و283 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 101 مليون، ونحو 442 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 73 مليوناً و329 ألف مريض.