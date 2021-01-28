دولي

أول تعليق لأنتوني بلينكن بشأن إيران بصفته وزيراً للخارجية الأمريكية

أول تعليق لأنتوني بلينكن بشأن إيران بصفته وزيراً للخارجية الأمريكية
انطوني بلينكن
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي، قبل أن تقوم واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بخطوة مماثلة.

وفي أول تعليق له بشأن إيران، بصفته وزيراً للخارجية، أكد بلينكن على سياسة الرئيس جو بايدن، المتمثلة في أنه "إذا عادت إيران للالتزام الكامل بتعهداتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، فستفعل الولايات المتحدة نفس الشيء".

وقال بلينكن: إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء "اتفاق أطول وأقوى" يتناول مسائل أخرى "صعبة للغاية"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

ولم يحدد بلينكن، هذه المسائل، لكن بايدن سبق وقال: إنها تشمل تطوير إيران صواريخ باليستية، ودعمها قوات تعمل بالوكالة في بلدان مثل العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وقال بلينكن للصحفيين: "إيران متوقفة عن الالتزام على عدد من الأصعدة، وستستغرق عودتها، إن هي قررت أن تفعل، بعض الوقت، ثم سيستغرق منا تقييم ما إن كانت تفي بالتزاماتها بعض الوقت".

وأحجم عن تحديد المسؤول الأمريكي، الذي سيرأس فريق المحادثات مع إيران.

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