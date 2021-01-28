غزة: انتخابات للإطار النسائي بالجهاد الإسلامي: هل ستنضم سيدة لعضوية المكتب السياسي؟

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خاص دنيا الوطن-عوض أبو دقة

تُجري حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس، انتخاباتٍ لإطارها النسائي في غزة، لاختيار الأطر القيادية النسائية الإقليمية والمركزية في محافظات القطاع.



وأوضحت مصادر في الحركة لـ "دنيا الوطن"، أنه لأول مرة، ستكون سيدة ضمن قيادة ساحة غزة، تُشرف على سير وتطوير العمل النسائي.



واعتبرت المصادر ذاتها، أنَّ هذه الانتخابات لها ما بعدها، مشيرةً إلى أن المرأة في الحركة، ستكون ممثلةً بالمكتب السياسي، وكافة اللجان القيادية، باعتبارها جزءاً أصيلاً ومهماً بالعمل المُقاوِم.