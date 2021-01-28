شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، على عائلة المقدسي مروان داري، في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة، واعتقلت ولديه مجد (19 عاماً)، ومهد (11 عاماً).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، داهمت منزل عائلة داري، بعد تفجير باب المنزل، والاعتداء على كل من فيه، قبل أن تفتش المنزل وتعتقل نجليه.

ومن بلدة كفر عقب شمال القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شقيقين من منزلهما.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال، اعتقلت الشقيقين عز الدين ورجب عاطف مطير، وهما من مخيم قلنديا، عقب دهم منزل ذويهما وتفتيشه.

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