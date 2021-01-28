شؤون فلسطينية

صور: "التعليم" بغزة تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء

صور: "التعليم" بغزة تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء
رام الله - دنيا الوطن
افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء، وتفصيل الملابس في مدرستي عوني الحرتاني الثانوية للبنات في شمال غزة، وعبد الرحمن الأغا في خانيونس.

وشارك في الافتتاح، وكيل وزارة التعليم الدكتور، زياد ثابت، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة للإغاثة والتنمية، الدكتورة هيفاء الأغا، ومدير الجمعية، المهندس عماد كحيل، ومدير التعليم المهني بالوزارة، المهندس سعيد جاد الحق، ومدير عام الإشراف التربوي، الدكتور محمود مطر، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة، الأستاذ معتصم الميناوي، ومدير العلاقات العامة والإعلام، الأستاذ مدحت الزطمة، وعدد من المديرين العامين ومدراء التربية والطواقم التدريسية.

وأوضح ثابت، أن افتتاح الوحدات المهنية، يأتي في إطار اهتمام الوزارة بقطاع التعليم المهني وتطويره وتخريج طلبة لديهم قدرات عالية، تفيد سوق العمل والتشغيل والتنمية في وطننا، مؤكداً على أهمية تعزيز الثقافة المجتمعية، بأهمية التعليم المهني والتقني.

ولفت ثابت إلى أن فكرتنا في افتتاح وحدات مهنية داخل المدارس، جاءت بهدف تقريب التخصصات المهنية للطلبة، وتسهيل عمليات التمويل، فمن خلال مبالغ مالية ليست كبير، يمكن أن نفتتح أقساماً مهنية جديدة.

ونوه: "أننا نركز في التعليم المهني بصفة عامة على تقديم المناهج المتطورة في التخصصات وإيصالها للطلبة بشكل نظري وتطبيقي وإتباع أساليب حديثة في التدريس، ونؤكد على أهمية المدخلات الجيدة وانتقاء الطلبة أصحاب المستوى الراقي الذين يكون لهم تميز في هذا المجال".

ولفت إلى أن تخصص الأزياء من التخصصات المتجددة في العالم ويحتاج كما غيره من التخصصات المهنية لقدرات من الطلبة في الرسم والتخيل حتى يصلوا إلى درجات الابتكار والإبداع في منتجاتهم ومشغولاتهم.

وقدّم ثابت الشكر والتقدير لكل من ساهم في المشروع، وهم: دولة الكويت الشقيقة وجمعية الرحمة للإغاثة والتنمية وجميع المساهمين والمتبرعين، لافتاً إلى أن الوزارة يسعدها هذا التعاون والشراكة وتفتح المجال لجميع المشاريع المفيدة لطلبتنا ومجتمعنا.

من جهتها، أوضحت الأغا، أن هذا المشروع، يأتي ضمن عدة مشاريع تنموية، ننفذها ضمن الشراكة مع وزارة التعليم.

وأوضحت: أننا بحاجة ماسة إلى المهنيين والتقنيين المهرة، وهذا لا يأتى إلا من خلال الترويج للفروع المهنية والاستثمار وتقديم الحوافز للمنتسبين لهذا الفرع، مشيرةً إلى العمل لافتتاح المزيد من الوحدات المهنية في المدارس.

وخلال اللقاءات، عبرت الطالبات المنتسبات لقسم الأزياء وتصميم الملابس عن سعادتهن للدراسة في هذا القسم؛ لتحقيق طموحاتهن المهنية المستقبلية.









أخبار ذات صلة

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 1 بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

قوات القمع الإسرائيلية تقتحم قسم 1 بسجن (جلبوع) وتعتدي على الأسرى

&#34;الصحة&#34; بغزة تعلن حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

"الصحة" بغزة تعلن حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

مركز (الميزان) يُوجه دعوة جديدة للسلطة القضائية بغزة بشأن أحكام الإعدام

مركز (الميزان) يُوجه دعوة جديدة للسلطة القضائية بغزة بشأن أحكام الإعدام

حنا عيسى: أولئك الذين يُحاربون الفساد يجب عليهم تنظيف أنفسهم

حنا عيسى: أولئك الذين يُحاربون الفساد يجب عليهم تنظيف أنفسهم

غزة: انتخابات للإطار النسائي بالجهاد الإسلامي: هل ستنضم سيدة لعضوية المكتب السياسي؟

غزة: انتخابات للإطار النسائي بالجهاد الإسلامي: هل ستنضم سيدة لعضوية المكتب السياسي؟

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 140 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 140 قضية على مستوى محافظات القطاع

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

حنا عيسى: أولئك الذين يُحاربون الفساد يجب عليهم تنظيف أنفسهم

حنا عيسى: أولئك الذين يُحاربون الفساد يجب عليهم تنظيف أنفسهم

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية

الاحتلال يعتدي على عائلة في العيسوية

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 140 قضية على مستوى محافظات القطاع

النيابة العامة بغزة تفتح تحقيقاً بـ 140 قضية على مستوى محافظات القطاع

صور: &#34;التعليم&#34; بغزة تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء

صور: "التعليم" بغزة تفتتح وحدتين للتعليم المهني في مجال تصميم الأزياء

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من مخيم الجلزون

قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من مخيم الجلزون

&#34;العربية الفلسطينية&#34; تكثف تحضيراتها لخوض الانتخابات

"العربية الفلسطينية" تكثف تحضيراتها لخوض الانتخابات

الاحتلال يعتقل 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس

منوعات

شاهد: فيفي عبده تفجر مفاجأة لجمهور العراق

شاهد: فيفي عبده تفجر مفاجأة لجمهور العراق

آيتن عامر &#34;هكذا تصبح ممثل فاشل&#34;

آيتن عامر "هكذا تصبح ممثل فاشل"

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن إصابتها بشلل في الوجه لهذا السبب

شاهد: بسمة وهبة تعلن عن إصابتها بشلل في الوجه لهذا السبب

الحكم على دنيا بطمة بالسجن عام كامل لهذا السبب

الحكم على دنيا بطمة بالسجن عام كامل لهذا السبب

أول لقاء لعمرو دياب وأحمد أبو هشيمة.. هل انتهى الخلاف بينهما ؟

أول لقاء لعمرو دياب وأحمد أبو هشيمة.. هل انتهى الخلاف بينهما ؟

شاهد: وفاء عامر &#34;هكذا تعرضت للتحرش&#34;

شاهد: وفاء عامر "هكذا تعرضت للتحرش"

شاهد: تعليق محمد رمضان على &#34;دعاء&#34; أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: تعليق محمد رمضان على "دعاء" أحد معجبيه يثير تفاعلاً كبيراً

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

شاهد: نجوى كرم تتصدر الترند لهذا السبب

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ&#34;النذل&#34;

كاتب سوري يهاجم الراحل حاتم علي ويصفه بـ"النذل"

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

تعرف على أول ضحايا مقلب رامز جلال

عربي

لبنان: إصابة تسعة من عناصر مكافحة الشغب بينهم ثلاثة ضباط

لبنان: إصابة تسعة من عناصر مكافحة الشغب بينهم ثلاثة ضباط

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

تونس: رئاسة الجمهورية تؤكد استلام طرد قد يحتوي على مواد سامة

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

الأردن يسجل ارتفاعاً بسيطاً بعدد الوفيات اليومية لفيروس (كورونا)

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب

حسان دياب: اللبنانيون يواجهون تحديات ضخمة ووضع الحكومة المالي صعب