شؤون فلسطينية

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس

الاحتلال يقتحم عدة بلدات في محافظة نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدة بلدات في محافظة نابلس، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها.

وقالت وكالة (وفا): إن قوات الاحتلال، اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، وداهمت منازل باسم الشولي، ومهند شراقة، وعزيز الشولي.

وأضافت الوكالة، أنه جرى اقتحمام بلدة قصرة جنوب نابلس، واندلعت مواجهات على مدخل بلدة بيتا جنوبا، واقتحام عدة منازل في البلدة وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، عرف منها: أحمد يوسف عودة، وعبد الهادي يوسف عودة، ورأفت يوسف عودة، وايهاب يوسف عودة.

وفي سياق آخر، أكدت أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي قرية برقة شمال نابلس.

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