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دولي

101 مليون و442 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم

101 مليون و442 ألف إصابة بفيروس (كورونا) حول العالم
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الفيروس، بلغ أكثر من مليونين و184 ألفاً و283 وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين 101 مليون ونحو 442 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 73 مليوناً و329 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء، زيادة محدودة في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة ملحوظة في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 590 ألف و732 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 16,852 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,912 وفاة)، والمكسيك (1,743 وفاة)، وبريطانيا (1,752 وفاة)، والبرازيل (1,319 وفاة)، وألمانيا (968 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (151,727 إصابة)، والبرازيل (63,895 إصابة)، واسبانيا (40,285 إصابة)، وفرنسا (26,916 إصابة)، وبريطانيا (25,308 إصابات).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث حصيلة الوفيات، هي: أميركا (439,517 وفاة)، والبرازيل (220,237 وفاة)، والهند (153,885 وفاة)، والمكسيك (153,639 وفاة)، وبريطانيا، التي تجاوزت عتبة الـ 100 ألف بواقع (101,887 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (26,166,201 إصابة)، والهند (10,702,031 إصابة)، والبرازيل التي تخطت عتبة الـ9 مليون بواقع (9,000,485 إصابة)، وروسيا (3,774,672 إصابة)، وبريطانيا (3,715,054 إصابة).

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