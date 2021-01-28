قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين من مخيم الجلزون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 3 مواطنين من مخيم الجلزون شمال رام الله.



وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد عطا شراكة (35 عاما)، ومحمود محمد الغليظ (17 عاما)، ومحمد رائد مصاروة (19 عاما) بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.