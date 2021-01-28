"العربية الفلسطينية" تكثف تحضيراتها لخوض الانتخابات

يأتي ذلك في إطار تجهيزات إنجاح الأخيرة، و تسهيل عمل طواقم لجنة الانتخابات المركزية في مراكز الاقتراع بالمحافظة.وقال محمد أبو عريبان، أمين سر المحافظة: " الجبهة أوصت أبناءها بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة"، مؤكدا أن قيادة الوسطى تلتقي بالرفاق والرفيقات لإعطائهم توجيهات، مبينا أن ذلك يرسم ملامح جديدة لمرحلة جديدة ما بعد الانتخابات قائمة على الوحدة الوطنية .جاءت هذه الأقوال خلال اجتماع عقدته الجبهة العربية الفلسطينية مع اتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية، الذراع النسوي، صباح الأمس الأربعاء بمقر الأولى بالمحافظة، بحضور نجاحبدوان، مسؤولة الاتحاد بالمحافظة، و محمد أبو سلطان ، مسؤول العلاقات الوطنية.و أشاد أبو عريبان، أمين سر الوسطى خلال الاجتماع ،بدور الرفيقات في نهضة العمل التنظيمي للجبهة، موضحا أنه مطلع بشكل دائم على العمل النسوي داخل الجبهة بالمحافظة الوسطى، مطالبا المزيد من العمل الدؤوب لاستمرار نجاح العمل التنظيمي لاتحاد لجان كفاح المرأة الفلسطينية بالمحافظة، حاضا الرفيقات على مشاركتهن و أسرهن في الانتخابات.