بسبب سلالة (كورونا) المتحولة.. إغلاق معبر الكرامة لمدة أسبوع
رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أنه وبعد التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والجانب الإسرائيلي، تقرر إغلاق (معبر الكرامة) لمدة أسبوع.
أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أنه وبعد التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والجانب الإسرائيلي، تقرر إغلاق (معبر الكرامة) لمدة أسبوع.
وقال ملحم: إن الإغلاق، سيكون اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021، وذلك منعاً لتفشي الفيروس المتحور، الذي أصبح أسرع انتشاراً وأشد فتكاً.
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