بسبب سلالة (كورونا) المتحولة.. إغلاق معبر الكرامة لمدة أسبوع





وقال ملحم: إن الإغلاق، سيكون اعتباراً من الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 3/2/2021، وذلك منعاً لتفشي الفيروس المتحور، الذي أصبح أسرع انتشاراً وأشد فتكاً.

رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، أنه وبعد التنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية، والجانب الإسرائيلي، تقرر إغلاق (معبر الكرامة) لمدة أسبوع.