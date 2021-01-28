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الاحتلال يعتقل 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس

الاحتلال يعتقل 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق القدس
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 4 شبان من بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من حزما محمد حسين الخطيب، وعلي ياسر الخطيب، ووليد سالم الخطيب، ومحمد حمزة مبارك، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وكانت قوات الاحتلال قد أفرجت مساء امس عن عودة احمد الخطيب، وأسامة علي الخطيب، وعادل عصام الخطيب، ومصعب عبد الرحمن الخطيب، ونديم عبد الحميد الخطيب بعد اعتقالهم في وقت سابق من البلدة.

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