وزير الخارجية الأمريكي يشن هجومًا حادًا على السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الإدارة الجديدة في البيت الأبيض، بقيادة الرئيس جو بايدن، تعتقد أن إجراءات السعودية في اليمن، أدت لوقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم.



وقال بلينكن، وفق ما نقلت عنه وكالة (رويترز): "نرى أن الحملة التي تشنها السعودية، أدت حسب تقديرات كثيرة، إلى وقوع أسوأ أزمة إنسانية في العالم".



وشدد كبير الدبلوماسيين الأمريكيين مع ذلك، على أن الحوثيين متورطون في "العدوان على السعودية، وانتهاكات حقوق الإنسان".



وأشار بلينكن إلى أن إدارة بايدن، تقوم حاليا بمراجعة تصنيف فريق الرئيس السابق، دونالد ترامب، لجماعة (أنصار الله) الحوثية تنظيماً إرهابياً.