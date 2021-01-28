طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل، اليوم الخميس على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل



الدينار الاردني: 4.61 شيكل



اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.