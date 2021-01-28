طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل اليوم الخميس
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل، اليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل
الدينار الاردني: 4.61 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني مقابل الشيكل، اليوم الخميس على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.27 شيكل
الدينار الاردني: 4.61 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.95 شيكل
الجنيه المصري: 0.21 شيكل.
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