منخفض جوي يضرب الأراضي الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة التي تصبح دون معدلاتها بنحو 2-4 درجات.



وتهطل زخات محلية من الأمطار على فترات مع تركزها على شمال البلاد وبوتيرة أقل في وسط وجنوب البلاد.



وفي ساعات الليل تنخفض الحرارة بشكل إضافي وتهطل أمطار مصحوبة بعواصف رعدية وتتساقط زخات البرد أحياناً خصوصاً في المناطق الساحلية من البلاد.