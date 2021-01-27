اتحاد الحجر والرخام و"الإحصاء" يتفقان على تنفيذ حصر شامل للقطاع وتحديد ورصد متغيراته

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رام الله - دنيا الوطن

اتفق اتحاد صناعة الحجر والرخام في فلسطين والجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، على تنفيذ مسح شامل متخصص للقطاع لبناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ورصد كافة المتغيرات عليه، بهدف خلق خدمات جديدة والوصول لكافة المنشات العاملة في القطاع ومساندتها.



جاء ذلك حلال اللقاء الذي عقده الاتحاد مع رئيس الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني د. علا عوض والمختصين ذوي العلاقة في دوائره، وبمشاركة رئيس مجلس ادارة الاتحاد سميح ثوابتة وعضو مجلس الادارة ابراهيم ديرية ومدير عام الاتحاد شادي شاهين، وذلك في مقر الاحصاء برام الله، بهدف الاتفاق على تنفيذ حصر شامل للقطاع وتحديد ورصد كافة المتغيرات على المستويات الانتاجية والتسويقية وبيئة الاعمال وتسهيل الوصول بشكل شامل لكافة المنشات العاملة فيه.



حيث اكدت د. عوض على اهمية بناء شراكة عملية وجدية، منوهة الى ان هذا اللقاء هو بمثابة نقطة البداية الحقيقية لانطلاق التعاون المشترك، مبدية الاستعداد الكامل للعمل سويا بما يخدم قطاع صناعة الحجر والرخام ويسهم في التنمية الصناعية .



بدوره اشار رئيس مجلس ادارة الاتحاد سميح ثوابتة، الى ان قطاع صناعة الحجر والرخام من اكبر القطاعات الصناعية من حيث عدد منشآته والعاملين فيه وحجم صادراته ومساهمته في الناتج الاجمالي المحلي.



وقال:"ان ادراج القطاع على راس سلم اولويات الاحصاء المركزي يعود بالنفع المباشر على القطاع ومساهمته الاقتصادية وتنظيمه حسب الاصول، الامر الذي يعزز من تنافسيته".



وتابع:"في ضوء التوجهات المفصلية الجديدة للاتحاد والتي انبثقت عن خطته للعام 2021، والتي من اهم بنودها تنفيذ مسح شامل متخصص للقطاع من اجل بناء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة ورصد كافة المتغيرات عليه، بهدف العمل على خلق خدمات جديدة والوصول لكافة المنشات العاملة فيه ومساندتها، كما وسيتم بناء التصور الكامل للخطوات القادمة من اجل البدء في هذا المسح".



بدوره شدد عضو مجلس ادارة الاتحاد ابراهيم ديرية، على اهمية بناء وتحديث قاعدة البيانات، الامر الذي سيوفر كثير من المؤشرات الهامة.وقال:" سنعمل بكل طاقتنا لخدمة القطاع وتطوره".



أما مدير عام الاتحاد شادي شاهين، فقدم عرضا تفصيليا عن متطلبات القطاع واحتياجاته، وما يصبو اليه الاتحاد، وما سيترتب على هذا المسح من تحديد لكافة المنشات والتدخلات على الصعيدين الافقي والعمودي، كما ستوفر قاعدة البيانات مؤشرات في غاية الاهمية وسيتم الاعتماد عليها في بناء برامج ومساندة ممنهجة ومباشرة ينبثق عنها خدمات لاعضاء الاتحاد وتعزز من ثقله وتاثيره على المستوى الوطني الاقتصادي.