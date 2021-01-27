(كورونا) حول العالم.. الإصابات بالفيروس تتجاوز 100 مليون

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رام الله - دنيا الوطن

تجاوزت حالات الإصابة بمرض فيروس( كورونا) الجديد (كوفيد-19) على الصعيد العالمي، 100 مليون حالة اليوم (الأربعاء)، وفقا لمركز علوم وهندسة النظم بجامعة

جونز هوبكنز.



وقد أظهرت البيانات الصادرة، أن عدد الإصابات العالمية بلغ 100032461، مع إجمالي 2149818 حالة وفاة في جميع أرجاء العالم، حتى الساعة 2:22 عصرا بالتوقيت المحلي (1922 بتوقيت جرينتش).



كما سجلت الولايات المتحدة معظم الإصابة والوفيات حول العالم، وبلغت 25362794 و423010 على التوالي. كما سجلت الهند 10676838 حالة، لتحتل المرتبة الثانية في العالم. ثم تأتي البرازيل في المرتبة الثالثة بـ 8871393 حالة إصابة وهي ثاني أكبر دول العالم فيما يتعلق بعدد الوفيات بما يبلغ 217664.



وتشمل البلدان التي سجلت أكثر من مليوني حالة إصابة أيضًا روسيا وبريطانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا، في حين تشمل البلدان الأخرى التي سجلت أكثر من 50000 حالة وفاة الهند والمكسيك وبريطانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا وإيران وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا.



وقد بلغ عدد الحالات العالمية 50 مليون حالة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وتضاعف في نحو شهرين ونصف فقط.



ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضرراً، وتمثل أكثر من ربع الحالات العالمية ونحو 20% من الوفيات العالمية.