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لبنان: إصابة تسعة من عناصر مكافحة الشغب بينهم ثلاثة ضباط

لبنان: إصابة تسعة من عناصر مكافحة الشغب بينهم ثلاثة ضباط
رام الله - دنيا الوطن
أفاد الصليب الأحمر اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، بارتفاع جرحى مواجهات طرابلس، إلى 102.

يأتي ذلك في الوقت الذي أفادت فيه قوى الأمن الداخلي اللبناني، بأنه تم إلقاء قنابل يدوية على عناصر مكافحة الشغب خلال احتجاجات في طرابلس.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية، بأن ذلك أدى إلى إصابة تسعة عناصر، بينهم ثلاثة ضباط، أحدهم إصابته حرجة.

وقد اندلعت مواجهات بين المحتجين والقوى الأمنية في محيط سراي مدينة طرابلس التي تقع في شمال لبنان وعلى الإثر استخدمت الشرطة قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين، كما استقدمت تعزيزات من الجيش اللبناني في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في لبنان حذرت في تغريدة عبر (تويتر) من أنها ستتعامل مع "المهاجمين بكل شدة وحزم مستخدمين جميع الوسائل المتاحة وفقا للقانون"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

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