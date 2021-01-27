الاحتلال يقتحم خربة يرزا بالأغوار تمهيداً لهدم الكرفانات المخطرة

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، خربة يرزا بالأغوار الشمالية، وشرعت بتفقد الكرفانات التي أخطرتها بالهدم قبل أيام.



وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس، معتز بشارات إن جيش الاحتلال تجول في في البلدة واقتحم الكرفانات التي وجه لها إخطارات بالهدم قبل أربعة أيام، تمهيدا لهدمها.