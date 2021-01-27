وزارة الاتصالات بغزة تناقش محددات العمل للعام 2021



وتحدث وكيل الوزارة في بداية الاجتماع، مشيداً بجهود الموظفين والقائمين على الإدارات العامة في الوزارة، مؤكداً ضرورة العمل على تنفيذ الخطة التشغيلية للعام الحالي 2021، والالتزام بالانضباط الإداري للموظفين.



وأوضح مدوخ، أن الوزارة تمكنت خلال العام الماضي من تنفيذ الخطة التشغيلية بنسبة 87.13 %، وذلك رغم الظروف التي مر بها القطاع في ظل جائحة (كورونا).



ودعا القائمين على الإدارات، لتركيز جهودهم في تقديم الخدمة بأسرع وأفضل ما يكون للجمهور، وتذليل كل العقبات التي تعترض تقديم الخدمة، وأن يتم استكمال العمل على تطبيق الحوسبة في كافة الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة.



وأضاف أن الوزارة على الرغم من جائحه (كورونا)، إلا أنها استطاعت أن تقدم خدماتها على أكمل وجه، وشهدت خلال العام زيادة في الخدمات في مجال الحوسبة والبريد، موضحاً أن الوزارة تسعى للأفضل في مجال خدمة الجمهور والمؤسسات ذات العلاقة.



وتم التطرق خلال الاجتماع إلى منطلقات ومحددات العمل للعام 2021، حيث أشار مدوخ إلى عدة منطلقات يجب الالتزام بها خلال العام الحالي، منها تعزيز المشاركة المجتمعية، وتعزيز الالتزام والانضباط الإداري والكفاءة والفعالية لإنجاز خطة العمل للعام الحالي، بالإضافة إلى التسهيل والاستجابة لاحتياجات الجمهور، والتنسيق الكامل في العمل مع الجهات ذات العلاقة في الوزارة، وشمولية الرقابة الإدارية والمالية والفنية.



وأكد مدوخ على ضرورة الالتزام بما تم إدراجه في الخطة التشغيلية للعام 2021 وإنجازه على أكمل وجه.









رام الله - دنيا الوطنعقدت وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعاً برئاسة وكيل الوزارة، م. سهيل مدوخ، وبمشاركة المدراء العامين بالوزارة، تم خلاله استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم 2020، وكذلك تم استعراض أبرز بنود الخطةالتشغيلية للعام الحالي 2021، بالإضافة إلى مناقشة منطلقات ومحددات العمل للعام الحالي.