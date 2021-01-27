"الاقتصاد" بغزة وهيئة الزكاة يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الصغيرة للأسر الفقيرة





وشارك في حفل التوقيع مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار علام غباين ومدير عام الاعلام والعلاقات العامة بالوزارة أيمن أبو ليلة وأعضاء من هيئة الزكاة الفلسطينية.





وقال وادي: إن مذكرة التفاهم تستهدف تنفيذ مشاريع صغيرة لصالح الفقراء من أجل التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة وتوفير مصدر دخل لها وفق الشروط المعمول بها في برنامج تمويل المشاريع الصغيرة الحكومي، مشيراً الي أن المشاريع ستساعد الاسر الفقيرة في توفير مصدر دخل والاعتماد على الذات وتحسين ظروفهم الحياتية.





وأشاد وادي بدور وجهود هيئة الزكاة الفلسطينية في مساعدة الاسر الفقيرة والمحتاجين، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد وعبر هيئة تشجيع الاستثمار (برنامج تمويل المشاريع الصغيرة) ستواصل جهودها في مساعدة الاسر المحتاجة والشباب العاطلين عن العمل لتنفيذ مشاريع صغيرة تعينهم على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.





وذكر الرفاتي أنه سيتم تحويل 10000 دولار في مطلع كل شهر قابلة للزيادة بموافقة الطرفين لحساب هيئة تشجيع الاستثمار وترشيح موظف مختص للمشاركة في عملية دراسة وتقييم المشاريع الصغيرة.





وأوضح غباين، أنه سيستفيد من المشاريع الصغيرة سنوياً عشرات الاسر الفقيرة بواقع 120 الف دولار.





وقال أنه سيتم التعاقد مع المستفيدين وأخد كافة الضمانات اللازمة لضمان تنفيذ المشاريع لضمان استرداد المبالغ المدفوعة وفق النظام المعمول به لدي الهيئة واعداد التقارير الدورية الخاصة بعمليات التمويل للمشاريع الصغيرة وعمليات التسديد للأقساط الشهرية.









رام الله - دنيا الوطنوقع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، بغزة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار، د. رشدي وادي، ورئيس مجلس أمناء هيئة الزكاة الفلسطينية د. علاء الرفاتي، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشاريع صغيرة لفئة الفقراء والمحتاجين.