تفاصيل اجتماع رئيس بلدية غزة مع وفد من الباعة الجائلين بحي الرمال

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رام الله - دنيا الوطن

استقبل د. يحي السراج، رئيس بلدية غزة، وفداً يمثل الباعة الجائلين، في حي الرمال غرب مدينة غزة، وذلك في مكتبه بمقر البلدية الرئيس، بحضور منسق الإدارة العامة للتنظيم م. وائل شحادة.



وأكد السراج، على أن البلدية، تضع نصب عينيها الظروف الاقتصادية للمواطنين والشباب، خلال إجراءات تنظيم المدينة، لافتاً إلى أن البلدية، تحاول الموازنة بين المصلحة العامة ومصلحة أصحاب العربات والباعة الجائلين.



وشدد على أن البلدية لا تضع أي عقبات أمام الباعة الجائلين طالما التزموا بالنظام؛ مؤكداً على أهمية عدم إعاقة حركة المواطنين على الأرصفة، والحفاظ على النظافة العامة في الحدائق والشوارع التي يتواجدون فيها، وعدم مبيت العربة في المكان بعد انتهاء العمل في ساعات المساء.



بدوره، شكر ممثلو الباعة الجائلين، رئيس البلدية على حرصه على مراعاة وتقدير الظرف العام في المدينة، مؤكدين استعدادهم للتعاون مع فرق البلدية، بما يضمن عدم التعدي على الحق العام والالتزام بالنظام، والحفاظ على نظافة الأماكن التي يمارسون فيها أعمالهم.