رئيس سلطة جودة البيئة يطلع مبعوث الرئيس الفرنسي على التحديات البيئية





رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس سلطة جودة البيئة، جميل مطور في مكتبه اليوم، اوفير برونشتاين، مبعوث الرئيس الفرنسي ماكرون على التحديات البيئية وعلى الوضع السياسي العام.ورحب المطور بالوفد شاكرا فرنسا رئيسا وحكومة وشعبا على دعمهم القضية الفلسطينية، وتبني رؤية الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، مؤكدا على وجوب الدعم الدولي لإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من من حزيران/يونيو.وأشار المطور بأن القيادة الفلسطينية ملتزمة بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية وان شعبنا تواق للحريه والاستقلال أسوة بشعوب الأرض ويكافح من أجل بناء دولته.وأطلع الوفد على التحديات البيئة ومنها حمايه التنوع الحيوي والنفايات الصلبة والمياه العادمة وجودة المياه وإلى التعديات الإسرائيلية وإجراءاتها بحق البيئة الفلسطينية ومنها السيطرة على الحدود والموارد ومناطق ج والاعتداءات المتكررة على غزة وحصارها وكذلك الإجراءات التي يتخذها بحق القدس ومحيطها ودفن نفاياتها في أراضي دولة فلسطين.بدوره أكد المبعوث الفرنسي على عدالة القضية الفلسطينية وحق المواطنين الفلسطينيين في العيش في بيئة نظيفة وأمنه وضرورة احترام إسرائيل للاتفاقيات وعدم الأضرار بالبيئة الفلسطينية.وأشار المبعوث أنه وفي إطار مهمته الحالية سوف يضع الرئاسة الفرنسية في صورة الأوضاع القائمة على كافه الأصعدة.وتطرق الاجتماع إلى ملف تغير المناخ ومدى التقدم المحرز على المستوى الوطني مثنيا المطور على الدور الفرنسي الهام في انجاح إتفاقية باريس وتم استعراض المشاريع والخطط قيد التنفيذ أو تلك التي بحاجه إلى تمويل.وحضر الإجتماع من سلطة جودة البيئة كلا من م. نضال كاتبه مستشار رئيس السلطة لشؤون تغير المناخ وم. أحمد أبو ظاهر مدير عام المشاريع والعلاقات الدولية.